Gazeteciler facianın eşiğinden döndü

İstanbul Silivri açıklarında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri sırasında, töreni takip eden gazetecilerin bulunduğu tekne yan yattı. Kazada gazeteciler faciadan döndü.

Silivri'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Silivri Limanı'nda resmi tören düzenlendi. Tören, saat 10.30'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve protokol üyeleri denize açılarak deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı.

Töreni denizden takip eden basın mensupları, ayarlanan tekneye bindi. Gazetecileri taşıyan tekne, bir süre açıldıktan sonra iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yan yattı. Tekne batmadan ve kimse yaralanmandan olay atlatıldı. Gazetecilerin paniğe kapıldığı ve kaptana yavaşlaması yönündeki uyarıları kameraya yansıdı. - İSTANBUL