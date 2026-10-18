Gaziantep Nurdağı'nda iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı

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Gaziantep Nurdağı\'nda iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı. Sakçagözü Mahallesi'ndeki ilk kazada 9, Durmuşlar ile Gözlühöyük mahalleleri yakınlarındaki ikinci kazada 12 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı.

İlk kaza, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. kontrolündeki 80 AHV 272 plakalı otomobil ile aynı yönde hareket halinde olan D.M.K. yönetimindeki 07 AHF 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 9 kişi, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

İkinci kazada 12 yaralı

İkinci kaza ise kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan tipi araç, kontrolden çıktıktan sonra savrularak yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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