Gaziantep'te silahlı soyguncular kuyumcuyu biber gazıyla etkisiz hale getirip 850 gram altını götürdü - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı soyguncular kuyumcuyu biber gazıyla etkisiz hale getirip 850 gram altını götürdü

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Gaziantep\'te silahlı soyguncular kuyumcuyu biber gazıyla etkisiz hale getirip 850 gram altını götürdü
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Şahinbey'deki bir kuyumcu dükkanına araçla gelen 3 kişi, iş yeri sahibine biber gazı sıkıp silahla tehdit ettikten sonra değeri 5,6 milyon TL'yi bulan 850 gram altını alarak kaçtı. Kuyumcunun direndiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı; polis kaçan şüphelilerin peşinde.

Gaziantep'te silah ve biber gazıyla kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altın çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, araçla geldikleri kuyumcu dükkanına silah ve biber gazıyla girdi.

5 MİLYON 600 BİN TL'LİK ALTINLA KAÇTILAR

Şüpheliler, iş yerinde bulunan kuyumcu M.E.'ye biber gazı sıktıktan sonra silahla tehdit ederek yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerindeki 850 gram altını çaldı. Soygunun ardından şüpheliler, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KUYUMCU SOYGUNCULARA UZUN SÜRE DİRENDİ

Şüphelilerin kuyumcuya gelme, silah ve biber gazıyla kuyumcuyu soyma ve sonrasında aynı araçla kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuya gelme anı, içeri girerek kuyumcuyu etkisiz hale getirme ve altınları çalma anları ile kuyumcunun uzun süre soygunculara direnmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaçan soyguncuları yakalama çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
GaziantepŞahinbey3. SayfaGüvenlikGüncelPolisSuçSon Dakika

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