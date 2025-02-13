Gaziantep'te 2 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep\'te 2 Dolandırıcı Yakalandı

Gaziantep'te 11 ve 12 yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı jandarma tarafından yakalandı.

13.02.2025 16:00
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Gaziantep'te dolandırıcılık ve yağma suçlarından 11 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 7 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli şahıs ile dolandırıcılık ve yağma suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıslar Şahinbey ilçesinde saklandığı adreslere gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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