Gaziantep\'te 2 Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ile silahla yaralama suçlarından aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs ile tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP