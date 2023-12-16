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Gaziantep'te 2 Milyon Sigara Kağıdı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 Milyon Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 iş yeri, 1 araç ve 1 depoda 2 milyon 799 bin sigara kağıdı yaprağı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep\'te 2 Milyon Sigara Kağıdı Ele Geçirildi
16.12.2023 - 10:52,
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 2 iş yeri, 1 araç ve 1 depoda yapılan aramada 2 milyon 799 bin sigara kağıdı yaprağı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 iş yeri, 1 araç ve 1 depoda arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 2 milyon 799 bin adet sigara kağıdı yaprağı, 770 bin adet boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, bin 950 gram pipo tütünü, 905 adet puro ve 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Operasyon, Gaziantep, Son Dakika

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