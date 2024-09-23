Gaziantep'te 5 kilo skunk ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir araçta 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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