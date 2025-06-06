Gaziantep\'te acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu

Gaziantep'te kurban yerine yanlışlıkla kendisini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelenek bozulmazken, kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kesici aletler veya hayvanın darbeleri sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne ve diğer hastanelere akın etti. - GAZİANTEP