Gaziantep\'te ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İbrahimli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışması, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - GAZİANTEP