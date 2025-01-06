Gaziantep'te Büfede Tartışma Kanlı Bitti

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Gaziantep'te büfede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te büfede çıkan tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Esentepe Mahallesi Titizler Caddesinde bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bekir Karadağ büfede kimliği bilinmeyen bir şahısla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs üzerinde bulunan silahıyla 65 yaşındaki Bekir Karadağ'a ateş etti. Karadağ aldığı mermi yarasıyla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen polis sağlık ekipleri ilk müdahaleninardından 65 yaşındaki Bekir Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Katil zanlısı kaçtı

Diğer yandan olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalama çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.