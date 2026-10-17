Gaziantep'te depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep\'te depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya düzenlediği operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçak sigara operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantep3. SayfaGüvenlikGözaltıGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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