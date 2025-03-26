Gaziantep'te Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Gaziantep'te Dolandırıcılara Operasyon

Gaziantep\'te Dolandırıcılara Operasyon

Aranan 2 dolandırıcı, Gaziantep'te jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

26.03.2025 16:07
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Gaziantep'te dolandırıcılık yoluyla fuhşa teşvik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık ile bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından haklarında 12 ile 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ve A.H. isimli şahıslar, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar A.C. ve A.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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