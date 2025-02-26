Gaziantep\'te Dron Destekli Trafik Denetimi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak, meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla dron ve cayrokopter destekli özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 383 araç sorgulanırken 5 araç trafikten men edildi. 8 araç sürücüsüne ise 48 bin 186 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP