Gaziantep'te Drone ile Trafik Denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te Drone ile Trafik Denetimi

Gaziantep\'te Drone ile Trafik Denetimi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, dron ve cayrokopter ile trafik denetimlerinde 44 sürücüye ceza kesti.

07.03.2025 14:07
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan cayrokopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 44 araç sürücüsüne 253 bin 928 TL trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter ve dron destekli trafik denetimleri yaptı. Sürücüleri trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmek ve otoyolda meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla icra edilen denetimler kapsamında bin 532 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda 44 araç sürücüsüne 253 bin 928 TL trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Drone ile Trafik Denetimi - Son Dakika

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