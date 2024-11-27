Gaziantep\'te Dronlu Trafik Denetimi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak, meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla dron ve cayrokopter destekli özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

İcra edilen denetimler sonucunda 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi, aranan 2 şahıs ise yakalandı. Ekipler, 3 tır sürücüsüne sol şeridi ihlal etmekten cezai işlem uygularken diğer sürücülere ise 7 bin 618 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP