Gaziantep\'te Elektrik Mühendisi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrik mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi Karlık Sokakta meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan elektrik direğine çıkarak çalışma yapan Elektrik Mühendisi Hasan Meşe akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Meşe'yi ağır yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilen Meşe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP