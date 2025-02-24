Gaziantep'te Eski Eş Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Eski Eş Cinayeti

Eski eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi Nejla Özbiber hayatını kaybetti.

24.02.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Kürkçü isimli şahıs, sabah saatlerinde evine geldiği eski eşi Nejla Özbiber ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Kürkçü, eski eşi Nejla Özbiber'i bıçakladı. Bıçaklanan kadın ağır yaralanırken saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde eski eşi tarafından bıçaklanan Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eski eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mahmut Kürkçü'yü yakalama çalışmalarının ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3-sayfa, Kadın, Çocuk, Nizip, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Eski Eş Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 00:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Eski Eş Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.