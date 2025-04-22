Gaziantep\'te Hız İhlaline Ceza

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan radar kontrollerinde 63 araç plakasına belirtilen hız sınırlarını ihlal etmekten 164 bin 726 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otoyol üzerinde radar faaliyeti uygulamaları icra edildi. Bir haftalık 63 araç plakasına yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 164 bin 726 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Benzer uygulamaların farklı noktalarda devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP