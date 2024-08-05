Gaziantep\'te Kaçak İlaç Operasyonu: 192 Bin 551 Adet İlaç Ele Geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda yerli ve yabancı menşeili 192 bin 551 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda yerli ve yabancı menşeili 192 bin 551 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP