Gaziantep\'te Kar Maskeli Soygun: 1 Milyon TL Çalındı

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Gaziantep'te kar maskeli ve silahlı şahıs, bankadan para çekip aracında ağabeyini bekleyen fıstıkçı esnafına silahla ateş açarak araçtaki 1 milyon TL'nin bulunduğu poşeti alıp kayıplara karıştı.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Toptancılar Sitesi'nde bulanan bankalar caddesindeki bir bankadan 3 milyon TL para çeken ve fıstıkçı esnafı olan İbrahim Tikan ve ağabeyi Ramazan Tiken soyguncuların hedefi oldu. 3 milyon lira çekip bankadan çıkan iki kardeşten İbrahim Tiken araçta döviz bürosuna giden ağabeyini beklerken araca yaklaşan kar maskeli bir şahıs kapıyı açmak istedi. O sırada aracın kapısı kilitli olduğu için kapıyı açamayan soyguncu ön camı kırarak araçta bekleyen İbrahim Tiken'e bir el ateş etti. Aracın ön koltuğunda bulunan para dolu 2 poşeti almaya çalışan soyguncu, poşetlerden biri yırtılınca diğer poşeti alarak kayıplara karıştı. Bir poşette 1, diğer poşette ise 2 milyon TL olduğunu söyleyen İbrahim Tiken, diğer poşet yırtılınca soyguncunun 1 milyonluk poşeti alarak kendisini bekleyen motosikletle kaçtığını belirtti.

"Döviz bürosuna gidip gelene kadar kardeşimi soymuşlar"

Kardeşlerden Ramazan Tiken ise, yakındaki döviz bürosuna gidip paranın bir kısmıyla döviz alıp aracına döndüğü sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

"Bana bir el ateş etti"

Maskeli soyguncunun kendisine bir el ateş ettiğini belirten mağdur İbrahim Tiken, "Biz fıstıkçı esnafıyız. Aağabeyimle beraber ödemelerimizi gerçekleştirmek için Gatem'deki bankalar caddesinde bir bankadan para çektik. Paraları 2 poşete koyduk. Bir poşette 2 milyon, diğer poşette ise 1 milyon TL vardı. Aldığımız paraların bir kısmını döviz yapmak için dövizciye geldik. Ben arabada bekledim, ağabeyim ise dövizciye gitti. Aracın içinde oturarak kapıları kilitledim. Baktım ki maskeli ve silahlı birisi aracın kapısını açmaya çalışıyor. Kapıyı açamayınca camdan bana ateş etti. Kurşun altındaki koltuğa geldi. Aracı çalıştırmak istedim ama bu sefer silahı yüzüme doğrulttu, baktım ki şakası yok kendimi araçtan attım. Soyguncu koltuğun önünde bulunan para olan poşetlerden birisini aldı diğerine elini atınca poşet yırtıldı. Soyguncu diğer poşeti bırakarak kaçtı. İleride kendisini bekleyen motora binerek oradan uzaklaştı. Bunlar çete şeklinde o bankaların yanında bekleyerek para çekenleri takip ediyor. Emniyetimiz inşallah bu silahlı soyguncuları bir an önce yakalar" dedi.

Poşet yırtılınca 2 milyonu alamadı

İbrahim Tiken, soyguncunun bir poşeti aldıktan sonra elini diğer poşete de attığını ancak poşet yırtıldığı için onu alamadan kaçtığını ifade etti. Kayıplarının 1 milyon TL olduğunu söyledi.

İhbar üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri olay yerine gelerek araçta inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri de inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP