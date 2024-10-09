Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep\'te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

09.10.2024 03:56
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Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Hani (37) idaresindeki 27 MC 5746 plakalı araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Feci kaza sonrası sürücü ile birlikte araç içerisindeki 5 kişi yola savruldu.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhammet Hani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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