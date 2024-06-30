Gaziantep'te meşelik orman yangını

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Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesine orman yangınında yaklaşık 5 dönümlük meşelik orman zarar gördü.

İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı Mevkiinde henüz sebebi bilinmeyen yangında, yaklaşık 5 dönümlük orman arazisi zarar gördü.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arasöz, 3 itfaiye, 1 su nakil aracı ve ilk müdahale aracı ile 14 kişilik söndürme ekibinin erken müdahalesi ve toplamda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İslahiye orman İşletme Şefliği olay yerinde inceleme yaptı.

Söndürme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.