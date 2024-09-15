Gaziantep\'te Motosiklet Denetimi

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Gaziantep'te kuralları ihlal ettiği tespit edilen 59 motosiklet sürücüsüne motosiklet sürücüsüne 269 bin 688 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-15 Eylül günlerinde il merkezinde ve parklarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abart egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 59 motosiklet sürücüsüne 269 bin 688 TL cezai işlem uyguladı. - GAZİANTEP