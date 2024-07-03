Gaziantep\'te Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

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Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri tarafından İslahiye ilçesinde "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kask ve Koruyucu Tertibat Denetimi" gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri de kask ve koruyucu tertibat kullanımı hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde; 41 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. 10 motosiklet sürücüsüne 60 bin 941 TL idari para cezası uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi. - GAZİANTEP