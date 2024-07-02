Gaziantep'te orman yangını
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi, Kurtini Dağı eteklerinde bulunan meşelik alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük meşe ağacı ekili alan bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yönlendirildi.
Çıkan yangına 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
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