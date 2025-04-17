Gaziantep\'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te yolcu otobüsünde seyahat eden şahsa ait çantada 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yolcu otobüsünde seyahat eden H.B. isimli yabancı uyruklu şahsa ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı. Aramalar sonucunda çanta içerisinde gizlenmiş vaziyette 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli H.B., tamamlanan işlemlerin ardından çııkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP