Gaziantep'te Saman Deposunda Yangın

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Saman balyalarının bulunduğu depoda yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Nizip ilçesi Doğrular Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikteki saman balyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alınan samanlıkta mi yangın sonrası yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.