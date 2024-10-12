Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon

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Gaziantep'te silahlı suç örgütü operasyonu: 18 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 adrese helikopter destekli yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda, 8 adet tabanca 3 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 319 adet fişek, 2 adet el telsizi ve 6 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.