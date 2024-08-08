Gaziantep\'te tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim

3.Sayfa

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin tarım işçilerini taşıyan araç ve traktör sürücülerine yönelik denetimlerinde 4 kamyonet sürücüsüne toplam 2 bin 760 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, tarım işçilerini taşıyan araç ve traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan denetimlerde 160 traktör, minibüs ve kamyonet sürücüsü denetlendi.

Denetimler sonucunda 4 kamyonet sürücüsüne toplam 2 bin 760 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP