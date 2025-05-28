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Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu

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28.05.2025 11:46
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Gaziantep\'te Tefecilik Operasyonu
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Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 130 adet pos slipi, 79 adet kredi kartı, 10 adet pos cihazı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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