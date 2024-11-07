Gaziantep\'te Tehlikeli Sürüş

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Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz sürücü hem kendisinin hem de trafikte bulunan diğer insanların hayatını tehlikeye attı.

Olay, Gaziantep'te Büyükpınar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP