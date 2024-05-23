Gaziantep\'te tehlikeli yolculuk

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Gaziantep'te pes dedirten yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde seyir eden bir araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete çevirdi. Ayağını otomobilin ön camından dışarıya çıkaran sürücü uzun süre aracı kullanmaya devam etti. Rahat tavırları ile adeta canını hiçe sayan sürücünün görüntüleri yoldan geçen başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.