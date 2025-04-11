Gaziantep'te ters yönde sol şeritte ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu

GAZİANTEP - Gaziantep'te ters yönde sol şeritte hızla ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye soktu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari aracın ters yönde sol şeritte ilerlemesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir süre ters yönden sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, dikkatsizce ilerleyen aracın, trafikte panik anlarının yaşanmasına neden olması yer aldı Görüntülerde, araçların ters yöndeki hafif ticari araca yoğun selektör yapması dikkat çekerken muhtemel bir kazayı ise diğer sürücülerin soğukkanlı ve dikkatli davranışı engelledi.