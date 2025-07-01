Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu T.Ş. ve K.K. isimli şahısların İslahiye İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. İki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Diğer yandan şüpheli şahısların ikametlerine yapılan arama sonucunda, 806 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ş. ve K.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP