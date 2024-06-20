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Gaziemir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip tarafından müdahale edilemeye başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği ve rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.