Gaziosmanpaşa'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Sokağa Döküldü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Sokağa Döküldü

Gaziosmanpaşa\'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Sokağa Döküldü

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya sıçrayarak mahallede paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

05.09.2024 17:21
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Gaziosmanpaşa'da yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü

3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 binaya sıçradı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 binaya sıçradı. Mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye yangın, saat 14.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 831. Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangın evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkarken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangından kaynaklanan duman sebebiyle panikleyen mahalle sakinleri evlerinden çıkarak sokakta toplandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"Binanın doğalgaz ve elektriğini keserek ilk önlemleri aldık"

Yangın sırasında olay yerinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, "Saat 14.00 sularında yangın çıktı. Binanın en üst katında yangın olduğunu gördük. Sonra mahalle sakinleri olarak binanın doğalgaz ve elektriğini keserek ilk önlemleri aldık. 5 dakika içerisinde itfaiye ekiplerimiz geldi. Dairelerin kapılarına vurduk. İnsanların evde olmadıklarını fark ettik. 3 ilçenin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında çıkmış yangın. 3 farklı çatıda yangın var. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Hiçbir problem gözükmüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Yangın Paniği: Mahalle Sakinleri Sokağa Döküldü - Son Dakika

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