Gaziosmanpaşa'da bir kişi, yapımı devam eden parkta ölü olarak olarak bulundu. Sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen şahıs, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da yapımı devam eden bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkı yapan inşaat firmasının müteahhidi, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki alkol şişeleri dikkat çekerken, şahsın sahte alkolden öldüğü iddia edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın kimliği olmayan şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"Sahte alkol söylentileri vardı"
Şahsın sahte alkolden dolayı hayatını kaybettiğini iddia eden Oğuzhan Ulu, "Sabah biz gördük. Galiba mahallemizden Arnavut lakaplı bir arkadaş. Akşam buraya içki içmeye gelmişler. Kaçak alkol söylentileri vardı. O yüzden zehirlendiği vefat ettiği düşünülüyor. Yakınları ve ailesine haber verildi mi bilmiyorum. Kendisini çok tanıyan da yoktu. Genelde burada parkta takılan birisiydi. Ben şahsen tanımam lakabı Arnavut'tu öyle biliniyordu. Şarap ve bira şişeleri var olay yerinde. Daha faklı olarak uyuşturucu madde de almış olabilir. Zehirlenip ölmüş galiba. Biz gördüğümüzde yüzün koyun yatıyordu. İlk müteahhit abi geldi. O görmüş. Yüzü toprağa basılmış bir şekilde, kusmuştu. Daha sonra da polis ekipleri gelip olay yeri incelemesi yaptı. Daha sonra da cesedi götürdüler" şeklinde konuştu.
Adli Tıp Morguna kaldırılan şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziosmanpaşa'da Yapımı Devam Eden Parkta Ölü Bulundu - Son Dakika
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