Gazipaşa'da Bitki Sağlığı Kontrolleri Devam Ediyor

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Gerçekleştirilen kontrollerde arazilerde hastalık ve zararlıların varlığı incelendi.

Akdeniz'in en önemli tarım ilçelerinden olan Gazipaşa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler tarafından bitkilerde hastalık ve zararlıların varlığı incelendi. Zararlı popülasyonlarının incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise bu bölgelerden numuneler alındı. Kontrollerde ekipler, üreticilere arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtileri olan alanları belirleyip ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Verim kayıpları önleniyor"

Yapılan denetimlerde oluşabilecek verim kayıplarının önüne geçilmesini hedeflediklerini dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "İlçemiz bitki sağlığı birimi entegre mücadele programı çerçevesinde kontrollerimizi belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen kontrollerde arazilerdeki bitkilerde hastalık ve zararlıları inceleyip, numuneler alıyoruz. Onun dışında bir taraftan da veteriner hekimlerimiz hayvan sağlığı çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA