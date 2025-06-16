Gazipaşa\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'nden Süleyman Demirel Caddesi'ne dönüş yapan Cafer D. idaresindeki 07 UJ 819 plakalı otomobil ile Hal istikametinden Çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 AVZ 809 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Mustafa Y., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA