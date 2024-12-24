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Gazipaşa'da Yasak Alkol Operasyonu

Gazipaşa\'da Yasak Alkol Operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasadışı alkol üreten 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

24.12.2024 17:26
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekiplerince yasadışı alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, polis tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da yasadışı alkol üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere baskın yapan polis ekipleri, ikametlerde yapılan aramalarda 30 litre etil alkol, 53 litre sahte içki, 5 litre anason, 7 şişe üzerinde sahte bandrol basılı içki ile alkol yapımında kullanılan aroma kitleri, enjektör ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.F.Y. A.S. ve Y.K. isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıslardan A.S. ve Y.K. serbest bırakılırken, O.F.Y. tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Yasak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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