Gazze'de 66 Cansız Bedene Ulaşıldı

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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından 66 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes devam ederken, İsrail'in saldırıları sırasında yıkılan binaların enkazlarında arama çalışmaları yürütülüyor. Gazze'deki Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yıkılan binaların enkazından 66 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi. Cansız bedenlerin 58'inin Gazze'nin güneyinde, 8'inin ise kuzeyde olduğu belirtildi.

İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle yıkılan binalardaki cesetlerin birçoğu aylarca enkaz altında kaldı. - GAZZE