Gebze'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gebze'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü tutuklandı.

06.08.2024 21:35
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında bugün Gebze'de durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. 11 göçmen işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin ise araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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