Gebze\'de Altyapı Çalışmasında Doğal Gaz Borusu Delindi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Olay, İstasyon Mahallesi 1445/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ