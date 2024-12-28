Gebze\'de Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde kamyonun altında kalan kadının kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kadın bugün toprağa gömülürken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına Coşkun O. idaresindeki 16 AUB 165 plakalı kamyon çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını dün kaybetti.

Hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının 43 yaşındaki Dilek Genç olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Genç'in cenazesi bugün Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ