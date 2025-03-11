Gelibolu\'da Orman Yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın arazöz, 100'e yakın orman personeli sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor. - ÇANAKKALE