Gelibolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Gelibolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gelibolu'da sağanak yağış ve rüzgar, yolları suyla doldurdu, restoranın kafeteryası yıkıldı.

13.10.2024 00:29
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Gelibolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Gelibolu'da, saat 16.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 saatte halkı dikkatli olması için uyararak, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelibolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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