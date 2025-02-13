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Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Ankara'da gelinini öldüren Satılmış Demir'e 25 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Demir mahkemede, "Gelinime ait uygunsuz şeyler gördüm. Nevrim döndü öldürdüm" dedi. Satılmış'ın torunu ise annesi için, "Olay olduğunda ben askerdeydim. Eğer askerde olmasaydım, dedemin yerinde ben olurdum" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 13:25
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Satılmış Demir, torunları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından celse arasında esas hakkındaki mütalaanın dava dosyasına girdiğini belirtti. Mütalaada sanığın yaşanan olayı kendi ikrarıyla gerçekleştirdiğini belirten Cumhuriyet savcısı sanık için haksız tahrik hükmünün maktul Demir'in eşi olmamasından dolayı uygulanmaması talep etti. Ayrıca sanık Demir'in ruhsatsız tabancayla olay yerine gelmesinin de haksız tahriki oluşturmayacağını belirtti.

Savcı, Demir'in 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme', 'kadına karşı kasten öldürme' ve 6136 sayılı kanun 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"GELİNİME AİT UYGUNSUZ ŞEYLER GÖRDÜM"

Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti. Söz verilen sanık Demir, "Ölen gelinime ait uygunsuz şeyler gördüm. Nevrim döndü, arabadan tabancamı alıp geldim. Pişmanım" dedi.

"EĞER ASKERDE OLMASAYDIM BEN ÖLDÜRÜRDÜM"

Tutuklu sanık Satılmış Demir'in torunu O.A.D. ise "İnsan namusu ve ekmeği için yaşar. Olay olduğunda ben askerdeydim. Eğer askerde olmasaydım, dedemin yerinde ben olurdum. Annemin mezarını bilmiyorum, kinim ve nefretim hiç bitmeyecek" ifadelerine yer verdi. Ardından son sözü sorulan sanık Demir, "Bir diyeceğim yoktur, takdir mahkemenindir" beyanında bulundu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Satılmış Demir hakkında, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme sanığın eylemini haksız tahrik altından işlediğine karar vererek 24 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçuna ise yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu - Son Dakika

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