Genç kadını öldüren komşusu çıktı - Son Dakika
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Genç kadını öldüren komşusu çıktı

Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili, alt katta oturan komşusu çıktı. Tutuklanan şahıs, cinayeti işlediğini itiraf ederek pişman olduğunu söyledi. Kadının elindeki altın bilezikleri almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

09.06.2024 16:55
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Genç kadını öldüren komşusu çıktı

Kadını bilezikleri için öldürmüş

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil komşusu çıktı

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna "Pişman" cevabı veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kadını öldüren komşusu çıktı - Son Dakika

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