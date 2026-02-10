İstanbul Fatih'te sokak ortasında meydana gelen şiddet olayı büyük tepki çekti.
Tartıştığı kadını acımasızca yumruklayarak darp eden saldırgan, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında olay yerinden araçla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emniyet güçleri, görüntüler üzerine şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?