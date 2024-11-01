Genç Öğretmenin Kaza Sonrası Kararı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, genç öğretmen kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kazanın şokunda olan öğretmen, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddedip öğrencilerine gitmek istedi.

Kaza, dün Örnek Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma Melda Öztürk'ün kullandığı 07 HFB 58 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtan çıkan Öztürk'ün sağlık durumunu kontrol ederken, genç kız kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öğretmen olduğu öğrenilen genç kızın sık sık telefonla çalıştığı okulun idarecilerini aradığı, hastaneye gitmeyeceğini, öğrencilerinin yanına geleceğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA